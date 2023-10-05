Дорофєєва в білизні та у вельоні зі свого весілля на Троєщині зняла відео на денс-хіт

Тренерка "Голосу країни-13", співачка Надя Дорофєєва випустила нову аудіороботу "На самоті" та атмосферне відео до неї.

Композицію Дорофєєва створила у співавторстві зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним і музичним продюсером Іваном Клименком, який теж є суддею "Голосу країни".

Автором відео до денс-хіта виступив режисер Інді Хаїт. Знімання роботи відбувалося у Києві, який у кліпі зображений від заходу до світанку. У кліпі шанувальники побачать Дорофєєву на даху багатоповерхівки, у клубі в оточенні молоді, яка "зависає".

Окрім того у відео Надя постала у білому спідньому та вельоні, в якому виходила заміж за Кацуріна. В такому вигляді артистка позувала на Троєщині:

"Які б події не ставалися в житті – сумні чи радісні, ми всі зараз живемо в дуже важкому стані, й почуваємося на самоті…Я постійно ловлю себе на цьому відчутті. Але, як і всі, намагаюсь жити, кохати й робити свою справу – створювати музику, яка хоча б трошки зніме напругу і подарує відчуття метеликів у животі", – прокоментувала новий трек Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва прокоментувала, чому в неї досі немає дітей і чому наразі це є неможливим.

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