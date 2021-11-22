Дорофєєва в еротичному мереживному корсеті та з величезними крилами зачарувала образом

Артистка виступила на "Вечорі прем'єр".
У Києві відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", на якому виступило чимало українських зірок.
Серед них була й digital-сенсація, виконавиця Надя Дорофєєва, яка наразі виступає під псевдонімом DOROFEEVA. Під час концерту Надя виконала пісню популярного у 2000-х гурту "Тату" "Покажи мне любовь".
Для номеру артистка обрала доволі ніжний та, водночас, зухвалий образ. На сцені Надя з'явилася у мереживній мінісукні молочного кольору. Верх вбрання Наді дуже нагадав еротичне спіднє. Лук доповнили мереживні нарукавники та величезні крила за спиною співачки.
Окремим елементом образу став пластир на обличчі та коліні Наді з квітами, які стирчали з нього.
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