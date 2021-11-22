Дорофєєва в еротичному мереживному корсеті та з величезними крилами зачарувала образом

Дорофєєва в еротичному мереживному корсеті та з величезними крилами зачарувала образом

Артистка виступила на "Вечорі прем'єр".

У Києві відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", на якому виступило чимало українських зірок.

Серед них була й digital-сенсація, виконавиця Надя Дорофєєва, яка наразі виступає під псевдонімом DOROFEEVA. Під час концерту Надя виконала пісню популярного у 2000-х гурту "Тату" "Покажи мне любовь".

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Для номеру артистка обрала доволі ніжний та, водночас, зухвалий образ. На сцені Надя з'явилася у мереживній мінісукні молочного кольору. Верх вбрання Наді дуже нагадав еротичне спіднє. Лук доповнили мереживні нарукавники та величезні крила за спиною співачки.

instagram.com/nadyadorofeeva

Окремим елементом образу став пластир на обличчі та коліні Наді з квітами, які стирчали з нього.

instagram.com/nadyadorofeeva

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