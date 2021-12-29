Дорофєєва, Вакарчук, Гросу та інші зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

Дорофєєва, Вакарчук, Гросу та інші зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

Знаменитості побажали багато хорошого українцям у 2022-му.

Українські зірки напередодні Нового року привітали читачів сайту ТСН.ua з прийдешнім святом.

Так, свої відеопривітання українцям адресували тренери вокального шоу "Голос країни-12" Святослав Вакарчук та Надя Дорофєєва, реп-зірка alyona alyona, співачки Аліна Гросу, Наталя Могилевська та шоумен Володимир Дантес.

Святослав Вакарчук побажав, аби у кожного сбулося те, про що вони мріють. Своєю чергою Дорофєєва побажала, щоб у фанів "горіла душа від щастя і кохання".

Українські зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком та Різдвом

alyona alyona зазначила, що хоче, аби у новому 2022-му всі були щасливі, здорові та успішні. А Аліна Гросу побажала, аби в українців у новому році було більше приводів радіти, а також шаленого кохання.

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