Дорофєєва випустила другу українськомовну пісню та емоційний кліп на неї: "Мурахи шкірою"

Нова пісня Наді Дорофєєвої "Крапають" – це трек з прийдешнього українськомовного альбому "Сенси", який побачить світ восени.

Авторами свіжої композиції Дорофєєвої виступили Іван Клименко та Jerry Heil, а кліп був знятий у тандемі з українським художником Євгеном Лісняком.

"Крапають" – найемоційніша пісня з альбому. Для мене це новий етап творчості, і я рада, що впустила до свого світу Ваню Клименко та Jerry Heil. Це дуже особиста та емоційна робота, в яку я вклала душу. Вона показує, як можна лікуватись через творчість", – прокоментувала новинку Дорофєєва.

Це підкреслює відео у вигляді метафоричної історії-проекції емоцій через призму живопису та арту.

"Це щось на кшталт театру одного актора, де полотно як велика сцена, на якій Надя розповідає глядачеві про свої переживання. Емоції та експресія – це те, на чому я побудував цю історію. Синхрон вкінці - повна імпровізація, щоб глядач відчув і повірив", – розповів режисер кліпу Максим Шелковніков.

Надя емоційно виплексує свої почуття на біле полотно: минуле, життя "до" було розфарбовано яскравими кольорами, потім прийшла війна і все стерла, затьмарила, перекреслила, але треба рухатися далі й малювати своє майбутнє – новими фарбами.

"Картина, що була створена на знімальному майданчику, – це вихід мого болю, моїх страхів і переживань, накопичених емоцій: від спокійних мазків до потоку хаотичних сплесків по полотну", - говорить Надя.

Скерувати свій потік емоцій Наді допоміг Євген Лісняк – професійний художник, що працює у стилі абстрактного експресіонізму:

"На майданчику Надя працювала з різними фарбами і в різних техніках, пробуючи себе у ролі художника. Їй прекрасно це вдалося, адже на початкових етапах енергія і експресія працюють виразніше, ніж майстерність. Коли я забрав цю роботу у майстерню, вона виглядала досить драматично й експресивно, я мав задачу впорядкувати цей первинний хаос і зробити з нього більш гармонійну композицію", – розповів Євген.

Картина буде передана на благодійність – виручені кошти підуть на допомогу Україні у війні.

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