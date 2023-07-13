Дорофєєва вийшла заміж за Кацуріна: юзери захейтили зовнішій вигляд нареченого на весіллі

Юзерів спантеличив образ коханого співачки.
Сьогодні, 13 липня, співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін оголосили, що одружилися.
Тим часом, дизайнерка весільної сукні виконавиці Катя Сільченко, яка, до речі, співпрацює з Оленою Зеленською, розповіла про особливість створення вбрання.
За словами Сільченко, вельон Дорофєєвої був спеціально для неї зроблений вручну. Його прикрашають ініціали закоханих:
"Фата ручної роботи, створена спеціально для Наді. Унікальна фата, зроблена в техніці печворк з елементами кроше, мереживом та ініціалами пари. Волосся прикрашають квіти ручної роботи, які підкреслюють автентичний характеру витвору. Це натхнення та велике задоволення супроводжувати Надію в таку важливу подію", - зазначила Сільченко.
І якщо прихильники Дорофєєвої лишилися у захваті від її образу, то зовнішній вигляд Кацуріна викликав у них запитання:
- Над "мужністю" чоловіка – це стиліст працював? Некомфортний та сумний образ, агресивний вираз обличчя як у терориста
- Шкода, що над образом нареченого не попрацював ніхто. Кепка…
- Кепка все тут споганила! Типу аб'юзер і гарна дівчина хороша
- Ех, як би без кепки було гарно
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін до весілля зустрічалися рік. Про роман пари чутки стали з'являтися у березні 2022 року. Офіційно інформацію про стосунки закохані підтвердили у червні того ж року. Для Наді – це другий шлюб. До Кацуріна вона протягом семи років була заміжня за шоуменом Володимиром Дантесом.
Для Кацуріна шлюб з Дорофєєвою – третій за рахунком. Його першою дружиною була Євгенія Панова, другою – партнерка за бізнесом Даша Кацуріна, від якого він має двох дітей – 6-річна донька Олександра та однорічний син Іван.
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