Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом та відповіла, чи готова до нових стосунків

Пара розлучилася на початку лютого.

У березні українські артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес приголомшили своїх прихильників новиною про те, що розлучаються.

Відтоді лише співак прокоментував їхнє рішення та зазначив, що вони залишилися друзями. Тепер же завісу підняла Надя. Виконавиця зазначила, що вони вирішили розповісти про своє розлучення, адже вже було тяжко це приховувати. Втім, хоч пара вже не разом, Вова й Надя поважають одне одного та залишилися друзями.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми з Вовою сказали про те, що ми вже більше не разом, але ми дуже поважаємо один одного. Хотілося вже про це сказати, тому що ми розлучилися ще до війни. І було багато запитань, нам було дуже складно відповідати: "як там Вова", "як там Надя" - а ми ж не разом вже. Тому ми вирішили поставити крапку в цьому", - розповіла артистка "Зірковому шляху".

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Також Надя й відповіла, що хоч вони з Дантесом відносно недавно розлучилися, та вона вже готова почати нові стосунки.

До речі, сьогодні, 21 квітня, Володимир Дантес неочікувано привітав Надю Дорофєєву з днем народження. Шоумен побажав колишній кохати і бути коханою.

Нагадаємо, про свій розрив подружжя повідомило у розпал війни – 18 березня. Пізніше у ЗМІ стала ширитися інформація, що Дорофєєва закрутила роман із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Він, до речі, розлучився у той же період що й Надя з Володимиром.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / instagram.com/nadyadorofeeva

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