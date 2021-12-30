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Дорофєєва вперше розповіла, як під час концерту випадково обпекла обличчя та підпалила волосся

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Дорофєєва вперше розповіла, як під час концерту випадково обпекла обличчя та підпалила волосся

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Іноді під час виступів трапляються неприємні інциденти.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила перед Новим роком підбити підсумки 2021 року.

Так, за цей рік у зірки було чимало різних приємних подій: різноманітні знімання, перший сольний концерт, святкування чудового дня народження, нові круті пісні та кліпи.

Втім, у житті буває й негатив. Зокрема, Надя вперше розповіла, як на одному зі своїх концертів з нею трапився неприємний та жахливий інцидент. Артистка випадково підпалила своє волосся та обпекла обличчя.

Надя Дорофєєва не забуде цей концерт / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва не забуде цей концерт / instagram.com/nadyadorofeeva

"Це був жах. Я це раніше не розповідала. Але на одному концерті мої волоси та обличчя потрапили до вогню", - пригадала Надя.

На щастя, співачка серйозно не постраждала. Втім, артистка говорить, що досі лікує своє волосся.

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