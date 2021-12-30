Дорофєєва вперше розповіла, як під час концерту випадково обпекла обличчя та підпалила волосся

Іноді під час виступів трапляються неприємні інциденти.
Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила перед Новим роком підбити підсумки 2021 року.
Так, за цей рік у зірки було чимало різних приємних подій: різноманітні знімання, перший сольний концерт, святкування чудового дня народження, нові круті пісні та кліпи.
Втім, у житті буває й негатив. Зокрема, Надя вперше розповіла, як на одному зі своїх концертів з нею трапився неприємний та жахливий інцидент. Артистка випадково підпалила своє волосся та обпекла обличчя.
"Це був жах. Я це раніше не розповідала. Але на одному концерті мої волоси та обличчя потрапили до вогню", - пригадала Надя.
На щастя, співачка серйозно не постраждала. Втім, артистка говорить, що досі лікує своє волосся.
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