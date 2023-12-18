Дорофєєва вперше за довгий час висловилася про Дантеса: "Чому люди не можуть спокійно розлучитися"

Артистка наголосила, що для неї тема про колишнього чоловіка табу.

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за довгий час заговорила про свого ексчоловіка, шоумена Володимира Дантеса.

Артистка, яка нещодавно зробила омріяний подарунок для свого нинішнього чоловіка Міші Кацуріна, наголосила, що тема її попереднього шлюбу для неї табу.

Дорофєєва наголосила, що зараз зосереджена на творчості, а свого колишнього чоловіка Дантеса поважає, тому нічого не буде говорити. І, тим більше, не хоче хайпувати на цій темі:

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я давала інтерв'ю, коли приходжу презентувати пісню. Великого інтерв'ю я не давала. Ми ж знаємо, про що мене будуть запитувати, правильно? Приблизно. Почну здалеку, коли я бачила, що відомі люди розлучаються, я завжди думала: "Боже, чому люди не можуть спокійно розлучитися й нічого не коментувати після цього?" І для мене ця тема – вона табу", - зазначила Дорофєєва під час благодійного стриму на YouTube-каналі Жені Яновича.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва чесно зізналася, що випадково для свого нового благодійного збору використала пісню російського гурту. Артистка поділилася, як швидко викрутилася з ситуації.

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