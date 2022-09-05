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Дорофєєва заговорила про хайп на тлі зізнання Дантеса про стосунки з Кацуріною

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Дорофєєва заговорила про хайп на тлі зізнання Дантеса про стосунки з Кацуріною

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва поширила неоднозначне сторіз в Instagram.

Неочікуване зізнання рестораторки Даші Кацуріної та співака Володимира Дантеса про почуття одне до одного спантеличило користувачів у Мережі. Затамувавши подих, усі чекали, що ж на це відповість ексдружина виконавця Надя Дорофєєва, яка зараз зустрічається з колишнім чоловіком Кацуріної. 

Однак детально розповідати про своє ставлення до нових стосунків Дантеса виконавиця не квапиться. Натомість в Instagram співачки з'явилося неоднозначне сторіз, у якому Надя заговорила про хайп.

"Hype - галас, ажіотаж, криклива реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп розводять навколо чогось або когось актуального на даний момент", - додала визначення співачка. 

Сторіз Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva
Сторіз Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанатам виконавиці здалося, що в такий спосіб, Дорофєєва тонко натякнула на те, що вважає взаємини Кацуріної та Дантеса лише піаром. 

  • Мені здається, чи Надя дала зрозуміти, що думає про "роман" Вови з Дашею?
  • Чи можна вважати це відповіддю Наді на зізнання Вови? 
  • Коли прозоро натякаєш на нові стосунки колишнього!

Нагадаємо, що зараз Надя Дорофєєва не приховує свої романтичні стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним. Нещодавно Володимир Дантес жорстко пожартував про секс колишньої дружини з новим бойфрендом. 

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