Дорофєєва заговорила про хайп на тлі зізнання Дантеса про стосунки з Кацуріною

Неочікуване зізнання рестораторки Даші Кацуріної та співака Володимира Дантеса про почуття одне до одного спантеличило користувачів у Мережі. Затамувавши подих, усі чекали, що ж на це відповість ексдружина виконавця Надя Дорофєєва, яка зараз зустрічається з колишнім чоловіком Кацуріної.

Однак детально розповідати про своє ставлення до нових стосунків Дантеса виконавиця не квапиться. Натомість в Instagram співачки з'явилося неоднозначне сторіз, у якому Надя заговорила про хайп.

"Hype - галас, ажіотаж, криклива реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп розводять навколо чогось або когось актуального на даний момент", - додала визначення співачка.

Сторіз Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанатам виконавиці здалося, що в такий спосіб, Дорофєєва тонко натякнула на те, що вважає взаємини Кацуріної та Дантеса лише піаром.

Мені здається, чи Надя дала зрозуміти, що думає про "роман" Вови з Дашею?

Чи можна вважати це відповіддю Наді на зізнання Вови?

Коли прозоро натякаєш на нові стосунки колишнього!

Нагадаємо, що зараз Надя Дорофєєва не приховує свої романтичні стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним. Нещодавно Володимир Дантес жорстко пожартував про секс колишньої дружини з новим бойфрендом.

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