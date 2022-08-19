Дорофєєва заговорила про повернення "Голосу країни" і представила пісню з майбутнього українськомовного альбому

Надя Дорофєєва розповіла, що 24 лютого, у день початку повномасштабної війни, повинна була з'явитись в ефірі "Сніданку з 1+1" з прем’єрою російськомовної версії пісні "Разноцветная".

"Я дуже добре пам'ятаю 24 лютого. Напередодні всі казали, що щось буде. А я до останнього, як і всі українці, не вірила в це і казала: яка війна, в мене ефір 24 лютого у "Сніданку з 1+1". А ввечері у мене повинен бути корпоратив. Я прокинулася о п'ятій ранку і перше, що зробила - написала команді, що ефіру напевно не буде. На що вони відповіли: звичайно ж! Тому сьогодні я хочу представити українськомовну версію цієї пісні. Вона увійде до першого українськомовного ЕР - це "Різнокольорова". Я дуже по-іншому стала відчувати пісні. У майбутньому альбомі, який вийде за місяць, вони будуть сильно відрізнятися від того, що я робила раніше. Це більше про сенси, відчуття та емоції", - говорить співачка.

Мала презентувати пісню 24 лютого! DOROFEEVA із українськомовною версією треку "Різнокольорова" в студії Сніданку

До того ж, тренерка розповіла, чи підтримує зв'язок зі своєю командою з проєкту "Голос країни-12", трансляція якого на телеканалі 1+1 перервалась через початок повномасштабного вторгнення.

"Я хочу сказати, що ми постійно спілкуємося з командою. В моїй команді є військовий, і я завжди з ним на зв'язку. В нього все добре, але я за нього особливо переймаюсь. Зараз дуже багато людей пишуть мені у соцмережах, що хочуть повернення "Голосу країни" до ефіру. Адже всій країні необхідні ці голоси та таланти. Я мрію, щоб проєкт повернувся на екрани", - каже Дорофєєва.

Надя Дорофєєва на "Голосі країни" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Від самого початку війни Дорофєєва веде активну соціальну діяльність: виступає з благодійними концертами по всьому світу, долучається до зборів коштів, підтримує українських біженців у різних країнах Європи, дає концерти для військових і внутрішніх переселенців. Артистка розповіла, про що спілкується з військовими під час виступів.

Надя Дорофєєва нещодавно виступила перед бійцями Нацгвардії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Весь цей час мені було дуже важко емоційно. Всі мене знають як дівчину, яка завжди усміхається, але декілька разів я не змогла стримати сліз під час виконання гімну та пісні "Думи". В ці емоційні моменти я завжди собі кажу, що повинна бути сильною, дарувати усмішки, адже треба підтримати людей у цей складний час. Нещодавно я мала виступ перед Національною гвардією України і дуже хвилювалась перед ним. Адже давати концерт перед хлопцями, які нас захищають, це дуже відповідально. Я неймовірно тремтіла, але все минуло так круто, наче це був звичайний концерт", - каже Дорофєєва.

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