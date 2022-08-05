Дорофєєва захопила фанів українською версією свого хіта raznotsvetnaya

Відома співачка Надя Дорофєєва запрем'єрила перший трек зі свого українськомовного альбому.
Артистка представила фанам перероблений трек raznotsvetnaya, який називається "різнокольорова".
Як зазначила зірка, після 24 лютого сенси кожного українця змінилися, а головними для всіх кольорами стали жовтий та блакитний. Тому вона вирішила додати цих фарб пісні raznotsvetnaya та заспівати її українською.
Дорофєєва оголосила конкурс у Мережі на найкращу адаптацію треку. Зірка обирала серед майже 1700 надісланих варіантів.
У коментарях юзери засипали кумирку компліментами. Так, фани зазначили, що ця версія їм припала до душі.
- Надь, пісня дуже крута. Ми чекаємо українськомовний альбом
- Українською дуже гарно звучить
- Версія українською - рай для вух
- Це прекрасно, я пишаюся тобою, "Різнокольрова" тепер у моєму серці назавжди
- Надюш, вітаю з прем'єрою! Неймовірна робота! Я у захопленні
Нагадаємо, Настя Каменських чуттєво заспівала про силу любові українських жінок у новому треку. Артистка випустила пісню "Коли мине війна".
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