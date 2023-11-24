Дорофєєва зі своїм чоловіком показали, як провели час з дітьми після повернення з Карпат

Подружжя замилувало розвагами дітей під час сніданку.
Українська співачка Надя Дорофєєва розчулила кадрами, як вони разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, провели час з його дітьми від Даші Кацуріної.
У своєму фотоблогу артистка запостила кадри з ресторану. Так, за столиком поруч з Мішею сидів його 2-річний син Іван. Малюк снідав і уважно споглядав на тата. Кацурін вирішив прочитати Івану казку. На столі також знаходилися олівці для малювання. Вочевидь, пара разом з дітьми весело провела час в очікуванні на їжу.
"Ваня розривається між круасаном і книгою. Але треба дозволити собі і те, й інше", - написала Дорофєєва.
До того ж Міша Кацурін на своїй сторінці в Instagram також розмістив фото. Втім, це була його старша донька Саша. На світлині 7-річна дівчинка з цікавістю читала книгу. Позаду неї розмістилася велика пухнаста іграшка у вигляді ведмедя. Можна припустити, що фото було зроблено напередодні їхнього спільного сніданку.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним організували романтичну подорож до Карпат. Пара показала, як минула їхня відпустка.
Читайте також: