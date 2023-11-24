Дорофєєва зі своїм чоловіком показали, як провели час з дітьми після повернення з Карпат

Українська співачка Надя Дорофєєва розчулила кадрами, як вони разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, провели час з його дітьми від Даші Кацуріної.

У своєму фотоблогу артистка запостила кадри з ресторану. Так, за столиком поруч з Мішею сидів його 2-річний син Іван. Малюк снідав і уважно споглядав на тата. Кацурін вирішив прочитати Івану казку. На столі також знаходилися олівці для малювання. Вочевидь, пара разом з дітьми весело провела час в очікуванні на їжу.

"Ваня розривається між круасаном і книгою. Але треба дозволити собі і те, й інше", - написала Дорофєєва.

Міша Кацурін з сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До того ж Міша Кацурін на своїй сторінці в Instagram також розмістив фото. Втім, це була його старша донька Саша. На світлині 7-річна дівчинка з цікавістю читала книгу. Позаду неї розмістилася велика пухнаста іграшка у вигляді ведмедя. Можна припустити, що фото було зроблено напередодні їхнього спільного сніданку.

Донька Міші та Даші Кацуріних / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним організували романтичну подорож до Карпат. Пара показала, як минула їхня відпустка.

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