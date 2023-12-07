Дорофєєва зізналася, чи спілкується з Дантесом після розлучення і що думає про поведінку Потапа

Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 7 грудня, у студії "Сніданку з 1+1" представила нову композицію "Хай пишуть".

Свіжий трек артистка присвятила всім злим язикам, які пишуть негативні коментарі і хейтять її в соцмережах. Як розповіла Надя, трек вона створила у співавторстві з чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Іваном Клименком.

"Я надихалася, коли створювала трек, коментарями і статтями, які про мене, і не лише про мене, пишуть. Взагалі це тригерна тема для всього суспільства і мені здається, що це неймовірно актуально зараз", - сказала Дорофєєва.

Артистка пояснила, що для неї означає хейт і що вона вважає хейтом:

"Вмри" – це хейт? Я вважаю, що це хейт. Щодо конструктиву, я обожнюю читати (коментарі – прим.ред). Я смішні колекціоную, а до важливих дослуховуюся. А є хейт, який впливає на дітей, робить психологічні травми", - пояснила Дорофєєва.

Разом з тим зірка відповіла, чи співчуває своєму експродюсеру, реперу Потапу, на якого останнім часом вилилося дуже багато хейту:

"Я вважаю, що хейтять всіх. І щодо співчуття, мені завжди боляче, коли комусь важко, навіть якщо людина цього не показує. Доволі давненько(спілкувалась з Потапом – прим.ред). Іноді може якусь пісню скинути, і я йому теж", - відповіла артистка.

Ведучі не могли не поцікавитися, чи спілкується зараз Дорофєєва зі своїм ексчоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом. На що Надя, усміхаючись, коротко відповіла: "Ні".

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва розчулила шанувальників милими сімейними кадрами, на яких показала, як з 7-річною донькою свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна робила б'юті процедури.

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