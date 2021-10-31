Дорофєєва зізналася, що побралася б ще раз з Дантесом та влаштувала б "треш-вечірку"

Дорофєєва зізналася, що побралася б ще раз з Дантесом та влаштувала б "треш-вечірку"

Співачка хотіла незвичайне святкування.

Зіркове подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влітку відсвяткували "чавунне весілля".

Так, пара у шлюбі шість років. У програмі "Світське життя" виконавиця поділилася, що хотіла б ще раз поновити обітниці. Щоправда, артистка влаштувала б незвичайну вечірку.

"Я не проти, хай мій чоловік подивиться це інтерв'ю. Мені хотілося б зібрати друзів, забрати в усіх телефони і зробити треш-вечірку, на якій всі робили б все, що хочуть. Ось так би я відсвяткувала зараз", – поділилася знаменитість.

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