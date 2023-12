Дорофєєва зізналася, що випадково використала хіт російського гурту для благодійного збору

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка відіграла благодійний концерт у Києві, розповіла, за що їй нещодавно було соромно.

Артистка зізналася, що записала пісню на підтримку збору для наших захисників "Повернись живим", але випадково використала хіт російського гурту "Руки Вверх". За словами Наді, про те, що це російський трек, вона дізналася від одного з шанувальників, коли вже запостила свою композицію у Мережу:

"Мені було соромно зовсім нещодавно. Я вирішила, що хочу зробити ще один збір, запросила одних з найкрутіших волонтерів нашої країни. Я запросила Марка Куцевалова, запросила Лачена, Мішу Кацуріна, Вадима Кириленка, Женю з гурту "Добрива", і ми зробили офігенний трек гурту АТС - це відомий світовий колектив з офігенною піснею Around the World (La La La La La). Ми постимо цю пісню, і через 5 хвилин ми бачимо коментар, у якому написано: "Все класно, але я цікавився історією цієї пісні, і це пісня гурту "Руки Вверх", - розповіла Дорофєєва під час 6-годинного благодійного стриму "20:23" Євгена Яновича "IT is DONATION NATION".

Надя Дорофєєва записала новий благодійний трек з Мішею Кацуріним

Як з'ясувалося, семпл з пісні Around the World (La La La La La) німецького гурту ATC був створений російським гуртом "Руки Вверх" 1998 року. І звучить у композиції гурту "Песенка". Права на використання семлу у своєму треці німецьким музикантам продав учасник "Руки Вверх" Сергій Жуков.

Дізнавшись про це Дорофєєва одразу видалила свій трек з Інтернету. Надя розповіла, як вони з чоловіком Мішею Кацуріним одразу переписали приспів і перезняли відео:

"Ми, музиканти, вся команда, наші друзі, слухали і всі казали: "Офігенний трек". І жодна людина… Ми навіть уявити не могли, що таке може статися. Різко відреагували, одразу видалили. Переписали з Мішею, моїм чоловіком, ввечері приспів, о 6 ранку ми зробили ідентичний грим, зачіску, одягли таке саме. І в обід вже випустили новий варіант" – поділилася артистка.

Зазначимо, що такими піснями Дорофєєва з друзями збирають три млн грн для фонду "Повернись живим". Зокрема, на покупку трьох нових пікапів Mitsubishi L200 для інженерно-саперних груп Командувань Сил підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли Надя Дорофєєва для благодійного збору записує пісні, закликаючи людей зробити донат. До цього співачка представила кавер на свій хіт "Кохаю, але не зовсім", який записала з Мішею Лебігою та іншими інфлюєнсерами.

