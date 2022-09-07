Дорофєєва зізналася, що вся її родина перебуває в окупованому Криму: "Я не уявляю, коли ми побачимось знову"

У програмі ЖВЛ Надя Дорофєєва поділилася, що повернулася до України із-за кордону назовсім.

Війну артистка зустріла в Києві і перші дні ховалася у своєму будинку із подругами. Та, врешті, виїхала до Європи. Разом з командою Надя брала участь у благодійних концертах на підтримку України і навіть співала гімн на одному з футбольних матчів. Та, зізнається, не почувалася за кордоном комфортно:

"Перше відчуття – відчуття провини звичайно. Ті, хто за кордоном, емоційно слабкіші", - прокоментувала Надя.

Нині вся родина Дорофєєвої досі перебуває в окупованому Криму, звідки артистка родом. Це мама, тато і брат зі своєю сім'єю.

Надя Дорофєєва з мамою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Вони переживають війну дуже складно. Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до мене в Київ. Я так сумую за родиною і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя сім’я - це найважливіше що в мене є", - сказала співачка.

До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до Наді в Київ, а сама співачка заприсяглася, що поїде до Криму лише коли він знову стане українським. І не тільки, щоб побувати вдома, а й концерти дати.

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Зазначимо, що від самого початку війни Дорофєєва веде активну соціальну діяльність: виступає з благодійними концертами по всьому світу, долучається до зборів коштів, підтримує українських біженців у різних країнах Європи та дає концерти для військових і внутрішніх переселенців. Артистка зізналася, що співати свої російськомовні хіти в неї більше немає бажання, виключення вона готова зробити лише для військових.

"Перші три місяці я була в ступорі. Майже одразу в мене з'явилося бажання писати українські пісні, але це давалося дуже складно. В мене не йшла мелодія і було таке відчуття, начебто в мене забрали всі сили. Трохи згодом я змогла зібратись і це надало мені крила. Зараз в мене дуже дивне відчуття, коли я співаю свої російськомовні пісні. Виключення я роблю тільки для військових, коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, згадати те, що їм подобалось. Звичайно я їм співаю. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Мені здається, що найважливіше, що потрібно зробити після перемоги - віддати шану всім загиблим", - сказала артистка.

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