"Довга доба": Алан Бадоєв розповів, як на нього вплинула війна, та поділився власними переживаннями

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв спільно з телеканалом "1+1 Україна" завершив монтаж спільного документального фільму про війну "Довга доба".

Нині ж у проєкту з'явилися акаунти у соцмережах для того, аби користувачі змогли отримувати найактуальніші новини щодо фільму. У перших дописах Алан Бадоєв розповів про завершення монтажу "Довгої доби", а також поділився з юзерами своїми особистими щоденниками, які він записував під час війни.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я закінчив роботу над документальним фільмом "Довга доба". Найдовша доба в моєму житті завершилася. Принаймні завершився рік повного занурення в долі героїв стрічки — українців, які наважилися передати мені в руки особисті кадри. Кадри виживання, опору і кохання. Я вже побачив фінальні титри свого фільму. Це радісно і трішки тривожно. Адже всі дні війни він був моєю опорою. Проте настає наступний етап, і він не менш важливий та складний, ніж створення фільму. Зараз важливо донести задокументовані у фільмі голоси українців усьому світу", - поділився Алан Бадоєв.

Відомий продюсер розповів, що перші місяці повномасштабного вторгнення пройшли для нього вкрай складно, адже емоції переповнювали його.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Йшов другий місяць великої війни. Другий місяць нового життя та пошуків у собі того вічного юнака, якому все під силу. Того, хто прожив 41 рік, але не просто вірить, а точно знає, що можливе все, якщо це з любові. У перші місяці повномасштабного вторгнення біль, страх, розпач переповнювали мене. Ці емоції, наче пекельна лава, випалили з мене того замріяного хлопця. Та, попри все, я знаю: він зміг урятувати свій світ. І нехай дзеркало його душі розбите, уламки варто відшукати та зібрати. Ні, я точно не буду збирати їх у надії склеїти так, як було. З цих уламків я побудую нову картину. Картину, яка буде бачити зло, коли воно стоїть просто перед тобою, хай навіть і з усмішкою", - зазначив Бадоєв.

Режисер переконаний, що потрібно показувати зло таким, яким воно є, а не надавати йому "елегантну форму".

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Усе зло, що я бачив на екранах, про яке читав у книгах, виявилося занадто олюдненим. Який вигляд має реальне зло, можуть розповісти, приміром, жителі Бучі. Їхні обличчя та тіла. Мистецтво часто наділяє зло причинами, створюючи йому елегантну форму. Це помилка. Реальне зло відчувається, як набрякла гнила рана. Саме ним просякнуті душі безликих російських окупантів — тих, що вміють байдуже виламувати суглоби дітей, ґвалтували жінок, вбивати чоловіків на подвір'ях їхніх домівок", - говорить Алан.

Продюсер також наголосив, що, попри все, він вірить у світле майбутнє.

"Сьогодні біль і темрява заполонили реальний світ. Та, попри страшну реальність, нині я вірю у світле майбутнє. Вірю, що біль стане сенсом і вбереже мене від сліпоти. А я продовжую приймати та розуміти нового себе", - поділився Алан.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв представив перший офіційний тизер документального фільму "Довга доба". Кадри просто викликають мурахи шкірою.

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