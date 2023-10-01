"Довга доба" від Алана Бадоєва та "1+1 Україна": хто з зірок створював музику для фільму

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв розкриває все більше деталей про новий документальний проєкт "Довга доба", створений спільно з телеканалом “1+1 Україна”.

Стало відомо, що над музичним оформленням документального проєкту працював відомий композитор Євген Філатов. Музикант поділився, що в роботі над саундтреком використовував як класичні, так і зовсім неочікувані варіанти звучання.

"Для мене, як для кінокомпозитора, робота починається з пошуку звучання музичного ландшафту та музичних фарб, які я змішую. У проєкті "Довга доба" є класичні приклади, коли музику грає симфонічний оркестр, але є і не зовсім класичні. У процесі написання я експериментував, грав на дзвонах за допомогою смичка, грав на унікальному інструменті, який має назву юфон та був зроблений на замовлення, співав, робив шумові ефекти. Це 100% ексклюзивний підхід", - зазначив Філатов.

Євген Філатов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Євген поділився, що коли закінчив роботу над треками, то одразу побачив в цьому символізм.

"Офіційний саундтрек "Довгої доби" - 24 треки. Коли я порахував і виявилося, що їх дійсно 24, - дуже зрадів, тому що побачив в цьому символізм: 24 треки, 24 години”, - каже композитор.

Філатов також додав, що для нього довга доба, як і для всіх українців, досі триває.

"Для мене довга доба, майже як для всіх українців, напевно, - це весь цей довгий час після 24 лютого, в який ми живемо, боремося за нашу культуру, за нашу землю, за наше майбутнє", - поділився Євген.

Над створенням музичного оформлення Євген працював у Чернігові, у родинній садибі своєї дружини Наталі Жижченко, більш відомої як Onuka. Дерев'яний будинок, збудований 1904 року, має велику майстерню музичних інструментів, адже дідусь Наталі - Олександр Шльончик - був майстром музичних інструментів. Останні декілька років Наталія та Євген займалися реставрацією будинку.

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