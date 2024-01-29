"Довга доба" від Алана Бадоєва: відома дата телепрем'єри документального фільму

Стало відомо, коли відбудеться телепрем'єра документального фільму "Довга доба" від режисера Алана Бадоєва та каналу "1+1 Україна".

Показ стрічки на телеекранах відбудеться 24 лютого о 22:00. Картину транслюватимуть на телеканалі "1+1 Україна".

"Наша довга доба триває два роки. І знову, як і в перші дні російського нападу, ми прокидаємось від вибухів. Харків'яни, кияни та мешканці інших міст втрачають житло, багато хто чекає рідних із фронту. Українці втратили лік дням та порам року - зима, весна, літо - для багатьох все ще триває той самий лютий. Але найтемніша пора - перед світанком. І я відчуваю, наша довга доба обов'язково закінчиться. Проте, ми ніколи не повинні забути події цієї доби, дати стерти нашу історію. Саме цьому присвячений проєкт "Довга доба", - сказав Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, у документальному фільмі покажуть кадри сьогоднішніх реалій України. До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони. Телевізійна прем'єра матиме благодійну місію: придбавши квиток у кінотеатр, глядачі зроблять донат на допомогу важкопораненим військовим. Продовжувати донатити можна буде також під час перегляду телевізійної прем'єри. "Довга доба" виходить в український прокат вже 10 лютого.

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