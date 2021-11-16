Довгонога Alyosha у мереживній білизні приголомшила юзерів

Співачка попозувала у короткій комбінації.

Українська співачка Alyosha останнім часом все частіше публікує у фотоблогу пікантні світлини.

Так, цього разу артистка показала прихильникам знімок з нової фотосесії. На ньому виконавиця постала у короткій чорній комбінації з мереживом, туфлях на шпильці та пальті. Зірка спокусливо позувала, демонструючи довгі стрункі ноги.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

У дописі знаменитість залишила рядки, ймовірно, з нової пісні.

Спокуса

Грають світлотіні на твоїх губах

В напрузі

Ця осіння ніч заливає дах

Несуться

Хвилі і тремтять у мереживі

Звільни вже

Свою фентезі мою енерджі

Зі свого боку, юзери не стримали емоцій та залишили у коментарях компліменти: "Яка красива", "Богиня", "Розкішна", "Божественна".

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