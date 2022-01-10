Довгонога дружина Кошового у бікіні ошелешила розкішною фігурою

Ксенія показала кадр з відпочинку на Мальдівах.
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною на Мальдівах влаштував коханій фотосет на пляжі.
Одним із гарячих знімків Ксенія поділилася і з підписниками свого Instagram. У кадрі, який з’явився у сторіз, дизайнерка позувала на тлі Індійського океану. Колишня учасниця балету Freedom у чорному бікіні та сонцезахисних окулярах похвалилася стрункістю, пласким животиком та довгими ніжками.
"Доброго ранку", – побажала користувачам вона.
Також Євген та Ксенія подуркували на безлюдному пляжі.
До слова, хоч і не видно, що обраниці шоумена написали фоловери, та вони однозначно наробили їй компліментів у приватних повідомленнях.
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