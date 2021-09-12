Довгонога Осадча у боді та на підборах захопила фотосетом з Горбуновим з нагоди свого 38-річчя

Довгонога Осадча у боді та на підборах захопила фотосетом з Горбуновим з нагоди свого 38-річчя

Телеведуча святкує день народження 12 вересня.

Українська телеведуча Катерина Осадча святкує день народження.

Так, 12 вересня знаменитості виповнюється 38 років. З цієї нагоди зірка каналу 1+1 опублікувала у своєму Instagram фотосет з чоловіком Юрієм Горбуновим. На знімках іменинниця постала ще вагітна третім сином.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Осадча одягнула чорне боді з вирізами, піджак та туфлі на шпильці. Ведуча "Світського життя" приголомшила довгими ногами.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Рік тому я навіть не уявляла, що свої 38 я буду зустрічати багатодітною мамою. Мої 37 були насиченими подіями і сюрпризами, чого лише варта вагітність. Я дуже добре пам’ятаю свою маму у 38, ми полетіли разом до Парижа, я на довгі два роки, а мама на два тижні, подивитися, як я влаштувалась. Мама нас годувала вечерями і гуляла Парижем, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалась, що в мене така сучасна мама. І ось 38 мені і я сподіваюсь, що Ілля теж пишається і я теж сучасна. По відчуттям мені все ще 25! Просто тепер я ще й мама трьох синів", – написала знаменитість.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Також, за традицією, Катерина показала квіти, які їй презентував зірковий чоловік. Горбунов подарував коханій букет з троянд та лілій.

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, не так давно Катерина Осадча вперше після третіх пологів показала фігуру у бікіні. Зірка стала мамою майже місяць тому.

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