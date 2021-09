Довгонога Санта Дімопулос у боді еротично повигиналася на столі

Співачка знялася у відвертій фотосесії.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розбурхала уяву фоловерів еротичним відео.

На сторінці в Instagram ексучасниця гурту "ВІА Гра" опублікувала відеобекстейдж з нового фотосету, який зробила декілька днів тому. Перед камерою 34-річна знаменитість спокусливо вигиналася на столі у боді. Артистка ошелешила фігурою та похизувалася довгими ногами.

У дописі Санта залишила цитату із хіта гурту Eurythmics: "Sweet dreams are made of this".

Фани зірки не стримали своїх емоцій від гарячого відео. У користувачі залишили купу компліментів.

Я подам скаргу! Це незаконно

Богиня

Нереальна

Фігура, як у 25! Пам'ятаю ту фігуру, бачила

Нагадаємо, Ірина Сопонару повністю оголилася та нарвалася на критику. Деякі фоловери не оцінили фото акторки.

