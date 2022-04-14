Дожартувався: українці скасували концерт "путінського клоуна" Сабурова у Чикаго

До такого бойкоту долучилися й консули України.

Українці домоглися скасування стендапшоу російського коміка Нурлана Сабурова у Чикаго.

Так, після скандального жарту гумориста щодо вбитих українців, українська діаспора у США вимагала скасувати наступний концерт, який мав відбутися 16 квітня. Про це повідомив мешканець Лос-Анджелеса Деніел Тонкопі у Facebook. Він зазначив, що до такого бойкоту долучилися також мінімум два консули України.

"Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Друзі в Чикаго – ви круті! Ви неймовірні! І звичайно, важливою є скоординована робота безлічі людей з СФ, ЛА, Сіетла, Маямі, НЙ, Чикаго та інших міст Америки і не лише. Активно допомагали люди з України та Європи. Росіяни, казахи та білоруси теж допомагають! І всі разом ми створили прецедент, а в Америці дуже люблять прецеденти – тут прецедентне право. Тепер, при таких випадках, можна посилатися на цей успішний прецедент", – йдеться у повідомленні.

Деніел також звернувся до підписників та закликав їх діяти, оскільки "весь світ готовий "скасовувати" Росію та проросійських клоунів усіх мастей".

"Усі ці сабурові, малишеві, овечкіни та інші пропагандисти – їхнім пропутинським поглядам більше немає місця на нашій планеті. Нуль терпимості до всіх, хто за путінський режим та тих, хто мовчазно його підтримує. Друзі, якщо ви бачите, що можна щось покращити, що можна якимось чином допомогти Україні чи якось допомогти скасувати рашизм, але ви боїтеся, що не потягнете це самотужки – просто почніть діяти! До вас обов'язково підключатимуться однодумці, і разом вже можна буде скасувати всіх цих путінських клоунів. Так само, як ми скасовуємо Сабурова в Америці, у самому буквальному сенсі. У вас все вийде! Дійте. Всі разом ми скасуємо рашизм та путінізм", – додав він.

Нагадаємо, днями Нурлана Сабурова зацькували під час виступу у США через мовчання про війну в Україні. Він зміг лише сказати, що "співчуває" українцям.

Згодом на це відреагував Потап.

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