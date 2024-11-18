Друг Андрія Бєднякова висловився про розлучення шоумена з дружиною, яка живе з двома дітьми в США

Режисер та колишній ведучий проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников відреагував на заяву про розлучення шоумена Андрія Бєднякова з акторкою Анастасією Короткою.

За словами знаменитості, вони з Андрієм давно перебувають у товариських стосунках. Однак підтримувати його у складний період режисер не планує. Він пояснює це тим, що в таких випадках, перш за все, необхідно дати людині час, щоб вона самостійно опанувала свої емоції наодинці. А вже потім можна почати аналізувати попередній досвід життя.

"Я можу назвати його своїм товаришем. У нас дуже гарні стосунки. Ми ніколи не сварилися. Ми спілкуємося. Не можу сказати, що ми прямо дружимо. Зараз я не буду йому нічого писати й підтримувати. Він вирішив зробити цей крок. Це дуже важкий крок. Його треба буде підтримувати через пів року. Зараз він має пережити самостійно те, що сталося. А через пів року йому треба акцентувати: "Чувак, а тепер ось так, а тепер у житті легше стало", - поділився Євген в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Тим не менш, Синельников вважає, що подружжя зробило свій вибір, який змінить їхнє життя на краще.

"Я і Настю знаю дуже добре. Якщо вони вирішили розійтися, то це їхнє право. Це набагато краще. Жити з людиною, яку ти не любиш, гірше, ніж розійтися", - додав режисер.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков назвав причину, через яку розпався його 10-річний шлюб з Анастасією Короткою.

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