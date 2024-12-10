Друг Бена Аффлека відповів, чи справді актор після розлучення з Лопес возз'єднується з колишньою

Друг голлівудського актора Бена Аффлека відповів, чи справді він після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес намагається возз'єднатися з колишньою.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що артист проведе новорічні свята в компанії ексдружини Дженніфер Гарнер та їхніх трьох спільних дітей. Після цього одразу ж посипалися чутки, що вони намагаються відновити стосунки.

Утім, друг Аффлека заперечує всі чутки. Як пише Page Six із посиланням на слова інсайдера, актор не зацікавлений у нових стосунках. Ба більше, він ще досі офіційно не завершив розлучення з Дженніфер Лопес.

"Наразі Бен не зацікавлений вступати в інші стосунки. Розлучення Бена з Дженніфер навіть не було завершено, але якби це було так, то побачення - не те, про що він думає", - запевняє інсайдер.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Також зазначається, що Бен Аффлек доволі тяжко переживає розлучення з Дженніфер Лопес. Це навіть відобразилося на його кар'єрі. Зокрема, сповільнилося виробництво його спільного з Меттом Деймоном фільму.

"Через розлучення Бена та всього того, що відбувається в його особистому житті, виробництво фільму сповільнилося, і дати виходу наразі немає. Вони все ще працюють над проєктом, але немає чіткого кінцевого терміну", - розповіло джерело.

Зазначимо, влітку Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу. Ініціатором стала саме співачка, мовляв, вони з актором занадто різні. Нещодавно ж стало відомо, що Дженніфер Гарнер образилася на Лопес через її розлучення з Аффлеком.

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