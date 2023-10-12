Друг Брюса Вілліса розповів, як деменція змінила актора: "Мовні навички йому більше недоступні"

Приятель зірки Голлівуду Брюса Вілліса, продюсер Гленн Гордон Керон, розповів, як деменція вплинула на життя актора.

Керон поділився, що відтоді, як в артиста діагностували деменцію, він намагається якомога частіше з ним бачитися. Зокрема, майже щомісяця продюсер навідує Вілліса, адже хоче, щоб приятель його не забув.

"Не завжди вдається, але я намагаюся спілкуватися з ним і його дружиною. Я дуже хочу залишитися в його життя", - розповів продюсер, пише New York Post.

Брюс Вілліс / Фото: Associated Press

За словами Гордона, боляче дивитися на те, що з Брюсом Віллісом робить хвороба. Як зазначив продюсер, актор завжди на повну насолоджувався життям.

"Ніхто не насолоджувався так життям, як він. Він любив життя, просто обожнював прокидатися щоранку і намагатися жити повним життям", - поділився продюсер.

Керон зізнався, що коли бачиться з актором, то зірці бойовиків спочатку потрібен певний час, аби згадати його. Брюс Вілліс став неговірким. Окрім того, акторові довелося відмовитися від читання, адже мовні навички йому більше недоступні.

Брюс Вілліс / Фото: instagram.com/brucewillisbw

"Я відчуваю, що 1-3 хвилини він згадує, хто я. Він неговіркий. Колись він був затятим читачем — він не хотів, щоб хтось про це знав — і зараз не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс", - розповів продюсер.

Зазначимо, Брюс Вілліс у березні 2022 року завершив акторську кар'єру. Повідомлялося, що актор страждає на афазію. Однак вже в лютому 2023 року стало відомо, що у зірки бойовиків деменція.

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса розповіла про його стан. Емма Гемінг наголосила, що йому насправді тяжко.

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