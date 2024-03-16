Друг Еллерта назвав Ксенію Мішину "складною" і пояснив, чому в неї не складається з чоловіками

Друг Олександра Еллерта, шоумен Андрій Рибак дав характеристику акторці Ксенії Мішиній.

Як відомо, Мішина була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", у якому Еллерт переміг, а Рибак брав участь. На думку ведучого, Ксенія – "не для всіх":

"Ксенія Мішина неймовірно складна. Напевно, фраза "не для всіх". Можливо, її можна трактувати як "так, я не для всіх, я така". А можна інакше. Скажімо так, не в найгарнішому сенсі", - сказав Рибак в інтерв’ю "Слава+".

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шоумен додав, що в таких питаннях, як кар’єра Мішина молодець, втім він не розділяє її підхід до стосунків з чоловіками і людьми в цілому. Також Рибак висловив думку, чому у артистки можуть не складатися стосунки з чоловіками:

"Я розумію, що у Мішиної не найлегша доля. Це її попередній чоловік…Я розумію, це також образа на чоловіків. І знову ж таки, я кажу, ця тема ти хочеш комусь щось довести, коли вона в здоровому ключі, це допомагає. Коли вона переходить в якийсь фанатизм… Якщо їй ок, то норм. Але це сильно може вплинути на ставлення до тебе сторонніх людей. Напевно, все одно як до тебе ставляться інші люди і можна робити, що завгодно, якщо тобі комфортно. Але я не розділяю такий підхід до стосунків з людьми взагалі, який пропагує Мішина", - сказав Рибак.

Олександр Еллерт та Андрій Рибак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Він поділився, що після "Холостячки" продовжує спілкуватися з Мішиною, а його дружина Аліна є доброю подругою Ксенії.

Нагадаємо, раніше Андрій Рибак розповів, як Олександру Еллерту вдалося виїхати з України під час повномасштабної війни.

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