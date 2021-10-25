Друг Галини Гатчінс про останні хвилини її життя: "На моїх руках була її кров"

У всьому чоловік звинуватив недбалість департаменту, який відповідав за зброю.

Близький друг і колега Галини Гатчінс Сергій Светной розповів про останні моменти життя операторки, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Сергій зізнався, що у той фатальний момент перебував поруч з Галиною.

"Так, я стояв пліч-о-пліч Гали під час цього фатального пострілу, який забрав її життя і поранив режисера Джоела Соуза. Я тримав її на руках коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку, чому це сталося. Я вважаю що маю на це право", - сказав Светной.

Сергій дуже сумує за подругою / facebook.com/sergey.svetnoy

У всьому чоловік звинуватив недбалість департаменту, який відповідав за зброю.

"Халатність у тому, що людина яка мала перевірити зброю на майданчику, цього не зробила, людина, яка має сказати, що на майданчику заряджена зброя, цього не зробила. Людина, яка мала перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик, і цього не зробила. І в результаті смерть людини! Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах, за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна річна дівчинка бути професіоналом в цій справі", - написав Сергій у Facebook і дорікнув продюсерам. За його словами, ті хотіли зекономити на оплаті та найняли новачків, та, як наслідок, обірвалося людське життя.

Сергій поділився останнім фото з Галиною зі знімань / facebook.com/sergey.svetnoy

"З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну і небезпечну роботу, але беручи на роботу непрофесіоналів, - ви піддаєте ризику інших людей, які перебувають поруч і себе. Я розумію, ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так. У кожному департаменті повинна бути хоча б одна людина, яка знає свою справу не на словах. Для того що б уникнути такої трагедії як з Галиною", - наголосив Сергій.

Панахида за загиблою операторкою з Лос-Анджелеса - українкою Галиною Гатчінс - напередодні відбулася в штаті Нью-Мексико. Саме там відбувалися знімання "Іржі". Люди пройшли вулицями зі свічками та не могли стримати сліз.

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