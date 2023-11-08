Друг Леонтьєва розсекретив його місцеперебування і заявив, що артист не повернеться до Росії

Друг російського співака Валерія Леонтьєва, діяч мистецтв Михайло Герцман розповів, де наразі перебуває артист.

В інтерв'ю одному з пропагандистських російських видань Герцман поділився, що наразі Леонтьєв разом зі своєю дружиною Людмилою Ісакович живе у США, в Маямі. Мовляв, там він житло придбав давно, оскільки хотів вільно ходити вулицями, де б його ніхто не впізнавав.

Також Герцман зазначив, що у Леонтьєва немає в планах повертатися до Росії і пояснив причину:

"Я думаю, що зараз не та атмосфера у Росії, щоб повернутися. Він не розуміє, що відбувається. Багатьох визнають іноагентами. А років йому пристойно", - сказав Герцман.

Валерій Леонтьєв / Фото: facebook.com/LeontievValera

Тим самим друг Леонтьєва натякнув на позицію співака, що він проти повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. І що в Росії, його б визнали "іноагентом" через засудження кривавої політики Путіна.

Герцман додав, що й повертатися на сцену Леонтьєв наміру не має: "До активної концертної діяльності він уже не повернеться. Він наїздився гастролями. Мені завжди його було шкода. Він приїжджав, кидав речі у пральну машину. Йому їздити набридло, хоча він заспівав би із задоволенням".

Валерій Леонтьєв / Фото: mk.ru

Зазначимо, що рік тому Валерій Леонтьєв виїхав з Росії. Жодного разу він не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Втім, за нього його ставлення до вторгнення висловлюють друзі. Нещодавно латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка підтримує Україну, говорила про Леонтьєва, що він "дуже класна людина, яка не зрадила себе". Після чого фани зробили висновок, що якщо Вайкуле, яка активно засуджує дії кривавого диктатора Путіна, так відгукується про Леонтьєва, то й він солідарний з думкою зіркової подруги.

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