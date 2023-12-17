Друг Меттью Перрі здивував зізнанням про його останні тижні життя: "Він брехав усім"

Приятель відомого американського актора Меттью Перрі здивував зізнанням про його останні тижні життя.

Близький друг зірки серіалу "Друзі", який побажав залишитися анонімним, в коментарі виданню Daily Mail заявив, що артист "ніколи не був чистим". Він переконує, що Меттью Перрі не припиняв вживати наркотики, адже його залежність була занадто сильною. Ба більше, друг говорить, що актор навіть сам собі не міг зізнатися, що він – залежний.

"Він брехав усім, що був чистим. Він ніколи не був чистим. Це дуже сумно. Найбільше він брехав, мабуть, самому собі. Він міг бути досить маніпулятивною людиною, коли йшлося про його боротьбу зі вживанням, але це була така боротьба, і він боровся щодня до кінця", - висловився приятель актора.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня у віці 54 років. Актора знайшли мертвим у власному будинку у джакузі. Нещодавно стала відома причина смерті зірки серіалу "Друзі". Меттью Перрі помер у результаті "гострого впливу кетаміну" і подальшого утоплення.

Відомо, що актор страждав від депресії та проходив лікування кетаміном, однак остання терапія в артиста була за півтора тижня до смерті. Препарат, виявлений в крові, вживався вже не під наглядом медиків.

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