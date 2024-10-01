Друг P. Diddy розкрив, кого з відомих зірок бачив на скандальних вечірках репера і що там відбувалося

Інсайдер, який стверджує, що був на вечірці скандального репера, розповів, яким був захід.

Друг американського репера P. Diddy, довкола якого в Голлівуді спалахнув гучний скандал, розповів, кого бачив на скандальних "білих вечірках" та що там відбувалося.

Зокрема, подробиці про горезвісні заходи виконавця чоловік розповів виданню Daily Mail. Щоправда, інсайдер, який назвався приятелем P. Diddy, побажав залишитися анонімним. За словами чоловіка, він побував на вечірці, яку Шон Комбз (справжнє ім'я репера) організовував навесні 2008 року. Джерело говорить, що там було близько 300 гостей. Серед усіх він запам'ятав акторів Бена Стіллера, Ештона Кутчера і Дензела Вашингтона, репера Jay-Z та світську левицю Періс Гілтон.

Коли гості розважалися, P. Diddy зі своєю командою просто сидів на дивані та за всіма спостерігав. Як говорить інсайдер, це мало загрозливий вигляд. Ба більше, репер майже ні з ким не спілкувався, а лише коротко вітався.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Також чоловік говорить, що на вечірці були "дівчата у купальниках". Він більш ніж переконаний, що це були секс-працівниці. Утім, його тоді насторожило, що деяким дівчатам на вигляд було лише 15 років.

"Постійні гості носили дорогі речі. Але ці дівчата були в купальниках, дешевому взутті і не більше того. Для мене було очевидно, що це повії. І вони теж були молоді – деяким було близько 15 років. Важко бути впевненим, оскільки всі були з макіяжем, і ніхто не запитував, але мені здалося, що це були молоді дівчата", – говорить співрозмовник редакції.

Чоловік зізнається, що на вечірці гості вживали наркотики – марихуану, дим від якої був у будинку всюди, та кокаїн.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Інсайдер поділився, що вечірка була дійсно розпусною, але нічого такого, що нині активно обговорюють в Мережі, не відбувалося. Втім, він переконаний, що на інших заходах могли статися більш жахливі речі, від яких волосся стає дибки. Також чоловік додав, що всі, хто відвідували вечірки репера, навряд чи здивовані його арештом.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, чому довкола репера P. Diddy виник скандал. Також пропонуємо дізнатися, в яких жахливих злочинах його звинувачують, чому його ув'язнили та до чого тут відомі зірки, серед яких Джастін Бібер, Леонардо Ді Капріо та інші.

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