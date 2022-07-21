Друг Руслани Писанки розповів, від чого під час війни померла її мама

19 липня не стало відомої української телеведучої та акторки Руслани Писанки, її життя забрала тяжка хвороба.

Руслану підкосила смерть її мами, якої не стало місяць тому.

Як розповів близький друг ведучої, продюсер Микола Канішевський, Писанка поїхала до Німеччини, а от мама з чоловіком зостались в Україні. Спочатку були в Гореничах, що на Київщині. Утім, через прихід окупантів вони поїхали до Івано-Франківськ, де жили у чоловіка, який свого часу побудував будинок Руслані.

До слова, мама Писанки боролася з раком останньої стадії, і її стан лише погіршувався. Тож Ігор відвіз її до Києва. Саме у столиці мами Руслани не стало.

Руслана Писанка

"Чоловік Ігор залишався у Гореничах – стежив за мамою Руслани, яка боролася з раком. Потім вони перебралися на Івано-Франківщину. У мами вже була остання стадія, Ігор колов сильні знеболювальні. Довелося повернутися до Києва – був уже дуже тяжкий стан. У квартирі на Виноградарі мама померла на руках Ігоря", - розповів Канішевський виданню "Главком".

Самій же Руслані у Німеччині діагностували тяжку хворобу, а смерть мами ще більше підкосила ведучу. Руслани не стало вночі, 19 липня. Останній місяць життя Писанки поруч з нею був її чоловік – Ігор.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

"Вона нікому не говорила про свій діагноз. У Німеччині у неї діагностували тяжку хворобу. Останній місяць Ігор був поряд із нею. Він і зараз у Німеччині", - розповів Канішевський.

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