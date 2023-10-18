Друг Сергія Сивоха розповів про його останні дні життя: "Сильно схуд, пересувався на милицях"

Хореограф та режисер-постановник телепроєктів Андріс Капіньш розповів про останні дні життя колишнього гравця КВК та ведучого Сергія Сивоха, який помер 17 жовтня.

Шоумени приятелювали понад 20 років. Як говорить Капіньш, він знав про хворобу гумориста. За його словами, Сергій Сивохо останнім часом неабияк схуд. Окрім того, ведучий вже не міг самостійно пересуватися, тож ходив за допомогою милиць.

Андріс Капіньш та Сергій Сивохо / Фото: facebook.com/andris.kapins

"Я знав, що він хворів, але ніколи не запитував, на що. Все було видно. Якщо раніше – такий огрядний, але при гарному здоров'ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так, бо він дуже схуднув. Пересувався з допомогою милиць. Тяжко було на це дивитися. Але ніхто не думав, що він піде так скоро", - розповів хореограф у коментарі Obozrevatel.

Капіньш пригадав, що востаннє вони розмовляли з ведучим тиждень тому. Сергій Сивохо вже тоді перебував в одній із лікарень Німеччини. Однак, як говорить хореограф, попри тяжкий стан здоров'я, ведучий намагався допомогти вирішити його проблеми.

Сергій Сивохо / Фото: із соцмереж

"Востаннє ми розмовляли тиждень тому. Він уже був у лікарні. У мене була потреба у волонтерській допомозі – потрібні були для хлопців набори для лапароскопії. Він був дуже живий, позитивний у розмові. Але я знаю: коли люди перебувають у непростому стані, дуже жваво відкликаються на чиїсь проблеми, бо близько їх відчувають. Він із такою турботою мені: "Напиши, що потрібно, вирішу. Але не зараз, пізніше", - пригадав хореограф.

Нагадаємо, Сергій Сивохо пішов з життя вранці 17 жовтня. У шоумена залишилася дружина та 22-річний син. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що про них відомо та чим вони займаються.

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