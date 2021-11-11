Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Друг застреленої Галини Гатчінс пригадав, як мама операторки плакала на його руках

Друг застреленої Галини Гатчінс пригадав, як мама операторки плакала на його руках

Друг застреленої Галини Гатчінс пригадав, як мама операторки плакала на його руках

Сергій Свєтной та Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

Сергій Свєтной подав перший судовий позов у справі про загибель на знімальному майданчику операторки.

Друг застреленої на знімальному майданчику операторки Галини Гатчінс, головний освітлювач картини "Іржа" – Сергій Свєтной – пригадав, як мама загиблої плакала на його руках.

Так, колишній наш співвітчизник, на руках якого вона померла, подав перший судовий позов у справі про загибель українки. Він звинуватив у службовій недбалості понад десяток осіб. У позові є й прізвище голлівудського актора та продюсера стрічки - Алека Болдвіна. Саме він ненавмисно вбив Галину зі зброї, що виявилася зарядженою справжніми патронами. Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Свєтной розповів, що рідна людина Галини у горі не знала, як їй жити далі.

Сергій Свєтной та Галина Гатчинс / © facebook.com/sergey.svetnoy
Сергій Свєтной та Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

"Я досі не можу повірити, що вона більше не з нами. Моє серце розривалося на шматки, коли її мама плакала на моїх руках, питаючи як їй далі жити після втрати дитини. Я не звинувачую лише одну людину. Було багато людей, залучених до кіновиробництва. Кожна людина, яка робить свою роботу, повинна брати повну відповідальність за це", – заявив він.

І хоча в позові Свєтного йдеться про те, що трагедія завдала йому особисто великих страждань, і куля ледь не зачепила його самого, адвокат позивача каже - він судиться не заради грошей. А щоб унеможливити повторення таких трагедій на знімальних майданчиках.

Вбивство Галини Гатчінс: подано перший позов у справі про загибель на знімальному майданку у США

Вбивство Галини Гатчінс: подано перший позов у справі про загибель на знімальному майданку у США

Читайте також:

Наступна публікація