Друг застреленої Галини Гатчінс пригадав, як мама операторки плакала на його руках

Сергій Свєтной подав перший судовий позов у справі про загибель на знімальному майданчику операторки.

Друг застреленої на знімальному майданчику операторки Галини Гатчінс, головний освітлювач картини "Іржа" – Сергій Свєтной – пригадав, як мама загиблої плакала на його руках.

Так, колишній наш співвітчизник, на руках якого вона померла, подав перший судовий позов у справі про загибель українки. Він звинуватив у службовій недбалості понад десяток осіб. У позові є й прізвище голлівудського актора та продюсера стрічки - Алека Болдвіна. Саме він ненавмисно вбив Галину зі зброї, що виявилася зарядженою справжніми патронами. Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Свєтной розповів, що рідна людина Галини у горі не знала, як їй жити далі.

Сергій Свєтной та Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

"Я досі не можу повірити, що вона більше не з нами. Моє серце розривалося на шматки, коли її мама плакала на моїх руках, питаючи як їй далі жити після втрати дитини. Я не звинувачую лише одну людину. Було багато людей, залучених до кіновиробництва. Кожна людина, яка робить свою роботу, повинна брати повну відповідальність за це", – заявив він.

І хоча в позові Свєтного йдеться про те, що трагедія завдала йому особисто великих страждань, і куля ледь не зачепила його самого, адвокат позивача каже - він судиться не заради грошей. А щоб унеможливити повторення таких трагедій на знімальних майданчиках.

Вбивство Галини Гатчінс: подано перший позов у справі про загибель на знімальному майданку у США

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