Друга дружина екса Ані Лорак після розлучення показалася топлес і похизувалася своїми формами

Лілія Реус показала, як минає її відпочинок за кордоном.
Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка Лілія Реус, після офіційного розлучення з ексобранцем вирушила на відпочинок.
У своєму фотоблогу Лілія опублікувала пікантні кадри з Шарм-ель-Шейху, Єгипту. Туди вона приїхала з донькою та подругою. Так, блогерка розбурхала уяву підписників кадрами, де позує на тлі саду, пальм і моря. Реус в сонцезахисних окулярах і червоному бікіні повністю оголила свій бюст і прикрила його книгою, по якій спокусливо проводить рукою.
Лілія не стала підписувати кадри, лише залишила емоджі у формі трьох квіток.
Окрім того, блогерка поділилася ще серією фото у купальнику й продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру на узбережжі й на тлі басейну.
У коментарях підписники Лілії зазначили, що вона перебуває в чудовій формі й залишили чимало емоджі у формі вогників і сердець.
- Фігура – клас! Можна на обкладинку будь-якого відомого журналу!
- Дуже гарно! Натуральна красуня
- Ось, що хочу сказати: Лілю, ти гарно-справжня
- Дивлюся і хочеться не відводити очей...
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча розсекретила, як їй вдається тримати себе у формі після народження трьох дітей.
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