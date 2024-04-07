Друга дружина екса Ані Лорак після розлучення показалася топлес і похизувалася своїми формами

Лілія Реус показала, як минає її відпочинок за кордоном.

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка Лілія Реус, після офіційного розлучення з ексобранцем вирушила на відпочинок.

У своєму фотоблогу Лілія опублікувала пікантні кадри з Шарм-ель-Шейху, Єгипту. Туди вона приїхала з донькою та подругою. Так, блогерка розбурхала уяву підписників кадрами, де позує на тлі саду, пальм і моря. Реус в сонцезахисних окулярах і червоному бікіні повністю оголила свій бюст і прикрила його книгою, по якій спокусливо проводить рукою.

Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лілія не стала підписувати кадри, лише залишила емоджі у формі трьох квіток.

Окрім того, блогерка поділилася ще серією фото у купальнику й продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру на узбережжі й на тлі басейну.

Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

У коментарях підписники Лілії зазначили, що вона перебуває в чудовій формі й залишили чимало емоджі у формі вогників і сердець.

Фігура – клас! Можна на обкладинку будь-якого відомого журналу!

Дуже гарно! Натуральна красуня

Ось, що хочу сказати: Лілю, ти гарно-справжня

Дивлюся і хочеться не відводити очей...

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча розсекретила, як їй вдається тримати себе у формі після народження трьох дітей.

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