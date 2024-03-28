Друга дружина екса Ані Лорак висловилася про їхнє розлучення: "Не повторюйте помилок"

Лілія теж підтвердила, що вони з Муратом офіційно розірвали шлюб.

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, висловилася про їхнє розлучення.

У своєму Instagram візажистка Лілія Реус теж офіційно підтвердила, що 28 березня вони офіційно розірвали шлюб. Друга дружина Налкакіоглу наголосила, що на цьому історія їхніх стосунків остаточно завершилася.

Лілія Реус також порадила прихильникам не повторювати чужих помилок та цінувати одне одного. Натомість причини їхнього з Муратом розлучення візажистка не стала називати.

"Сьогодні (28 березня – прим. ред.) я офіційно розлучена. На цьому все…Від себе хочу додати: бережіть одне одного, цінуйте одне одного і не повторюйте чужих помилок! І нехай Бог оберігає вас і направляє на праведний шлях", - висловилася Лілія Реус.

Допис колишньої дружини Мурата Налкакіоглу - Лілії / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Зазначимо, раніше Мурат Налкакіоглу теж оголосив, що розлучився, і навіть показав свідоцтво про розірвання шлюбу. За словами бізнесмена, вони не живуть разом від жовтня 2023 року. Окрім того, він висловився про нову обраницю Анастасію та зізнався, коли почав із нею зустрічатися.

Нагадаємо, Мурат Налкакіоглу та Лілія Реус офіційно підтвердили стосунки 2020 року. Вже 2021 року чоловік освідчився обраниці. Пара зіграла весілля влітку 2023 у Конча-Заспі. Утім, вже восени того ж року подружжя розірвало стосунки.

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