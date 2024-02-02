Друга дружина екса Ані Лорак вперше заперечила чутки про розлучення і пригрозила новій дівчині судом

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка й візажистка Лілія Реус приголомшила заявою про їхні стосунки.

Як виявилося, подружжя офіційно не розлучалося. Про це на своїй сторінці в Instagram написала сама Реус.

До слова, підписники Лілії попросили прокоментувати її стосунки з чоловіком, оскільки нова дівчина Мурата Анастасія нещодавно звинуватила її у створенні фейкових сторінок. Мовляв, саме блогерка пише всі негативні коментарі на її сторінці. Ба більше, нова дівчина турецького бізнесмена назвала його другу дружину "нюхачкою". Втім, сама візажистка спростувала цю інформацію й натомість погрожує Анастасії позовом до суду за наклеп.

Друга дружина Мурата Налкакіоглу прокоментувала стосунки з ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Так, Реус не приховує свого невдоволення від схожих коментарів з боку нової дівчини Налкакіоглу. Втім, просить врешті залишити її особисте життя в спокої.

"Не змішуйте мене, будь ласка, з цим брудом. Воно до мене ніякого відношення не має. Мені так неприємно все те, що зараз відбувається в мій бік! Ми ще досі офіційно одружені. І я ні на що не претендую. Тільки прошу залишити мене в спокої! Так як у кожного своє життя і свій вибір! Людина, яка мене зовсім не знає, в чому може мене звинувачувати? За це я можу подати до суду за наклеп у мій бік!", - наголосила Лілія Реус.

Мурат з новою дівчиною Анастасією / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, тривалий час Мурат Налкакіоглу і Лілія Реус підігрівали чутки про розлучення. Зокрема, майже з початку року ексчоловік Ані Лорак почав з'являтися у компанії моделі Анастасії. Пара разом проводить час за обіймами та поцілунками.

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