Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак після розриву засвітилася на Балі та показала форми у купальнику

Лілія показала, як минає її відпочинок.
Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, Лілія Реус після підтвердження розриву їхніх стосунків показалася на відпочинку на Балі.
Блогерка у своєму фотоблогу показалася у готелі, в якому проживає. А також похизувалася спокусливими нарядами серед екзотичних краєвидів.
Також Реус розбурхала уяву фанів своїми пікантними фото у купальнику на пляжі.
До слова, Лілія вже встигла порозважатися у компанії чоловіків. Так, ексдружина турецького бізнесмена відвідала вечірку, де у білосніжній сукні з вирізом на талії пристрасно потанцювала.
Своєю чергою шанувальники побажали блогерці чудово відпочити, а також втішили її після розлучення теплими словами.
- Гарного відпочинку. Не хвилюйтеся, що не склалося з чоловіком. Мине час і ви буде радіти, що так сталося. Значить, це просто не ваше і вас просто бог оберігає
- Все буде добре – слухай себе і нікому нічого не доводь
- Натуральна красуня! Просто супер! Нічого немає зайвого… Гарного відпочинку і приємних вражень!
Нагадаємо, нещодавно ексобранець Лілії Реус Мурат Налкакіоглу вже продемонстрував свою нову дівчину. І також відповів, чи справді вона винна у розпаді його другого шлюбу.
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