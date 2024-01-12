Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак після розриву засвітилася на Балі та показала форми у купальнику

Лілія показала, як минає її відпочинок.

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, Лілія Реус після підтвердження розриву їхніх стосунків показалася на відпочинку на Балі.

Блогерка у своєму фотоблогу показалася у готелі, в якому проживає. А також похизувалася спокусливими нарядами серед екзотичних краєвидів.

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Також Реус розбурхала уяву фанів своїми пікантними фото у купальнику на пляжі.

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

До слова, Лілія вже встигла порозважатися у компанії чоловіків. Так, ексдружина турецького бізнесмена відвідала вечірку, де у білосніжній сукні з вирізом на талії пристрасно потанцювала.

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ексдружина ексчоловіка Ані Лорак Лілія Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Своєю чергою шанувальники побажали блогерці чудово відпочити, а також втішили її після розлучення теплими словами.

Гарного відпочинку. Не хвилюйтеся, що не склалося з чоловіком. Мине час і ви буде радіти, що так сталося. Значить, це просто не ваше і вас просто бог оберігає

Все буде добре – слухай себе і нікому нічого не доводь

Натуральна красуня! Просто супер! Нічого немає зайвого… Гарного відпочинку і приємних вражень!

Нагадаємо, нещодавно ексобранець Лілії Реус Мурат Налкакіоглу вже продемонстрував свою нову дівчину. І також відповів, чи справді вона винна у розпаді його другого шлюбу.

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