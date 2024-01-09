Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак вперше підтвердила їхній розрив та висловилася про причини

Лілія підтвердила, що вони більше не разом.

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, вперше висловилася про їхній розрив стосунків.

Так, Лілія опублікувала в Instagram фото, де вона у чорному вбранні позує на тлі багатоповерхівок. У коментарях підписники написали блогерці чимало компліментів, а також висловилася про Мурата.

Зокрема, користувачка, на ім'я Марина, зазначила, що вони були гарною парою, тож шкода, що більше не разом.

На цей коментар Лілія відповіла. Колишня Мурата вперше офіційно підтвердила їхній розрив. Також Лілія висловилася про причини. Блогерка не стала називати, чому саме вони розійшлися, а лише по-філософськи зазначила, що в житті всяке трапляється.

Друга дружина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Лілія зіграли розкішне весілля у червні 2023 року. Однак вже в жовтні того ж року почали ширитися чутки, що пара розійшлася. Офіційно вони не підтверджували розрив. Тим не менш, Мурат вже встиг закрутити нові стосунки та представити кохану. До речі, днями бізнесмен повіз обраницю до себе на батьківщину.

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