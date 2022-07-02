"Друга Ріка" довів до сліз піснею, яку присвятив Маріуполю та заручникам на заводі "Азовсталь"

Відомий український гурт "Друга Ріка" випустив пісню "Чи ти почув" та кліп на неї.

Колектив вперше зіграв композицію на благодійному онлайн-концерті у квітні, присвятивши її заручникам на заводі "Азовсталь" та всім постраждалим жителям Маріуполя.

Як зазначили музиканти, цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її та проживати серцем.

"Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя.Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…" – прокоментував фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого 2019 року Гео Леросом, сюжет стрічки якого основано на реальних подіях. Емоції, які переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

У коментарях слухачі достойно оцінили нову роботу гурту. Трек довів юзерів до сліз.

Плачу... Дякую!!!

Це заслуговує на 10 мильйонів переглядів!

Сильно, боляче, емоційно, надихаюче, чесно - все життя перед очима... Дякую!

Нагадаємо, днями MONATIK представив новий альбом під назвою ART Оборона. Як розповів знаменитість, ця платівка – його особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває.

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