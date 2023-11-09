Друга спроба MELOVIN та сучасні хітмекери: учасники лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2024"

Сьогодні, 9 листопада, організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оприлюднили список з 20 артистів, які увійшли до лонглиста.

Так, серед учасників опинилися вже добре відомі українцям артисти. Зокрема, спробувати свої сили у нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, вдруге представить Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Як відомо, 2018-го артист виступав на "Євробаченні" з піснею Under The Ladder. Тоді він посів 17 місце.

У списку є й самобутня виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у "Голосі країни" в команді Івана Клименка. До лонглиста потрапили й сучасні хітмейкери. Так, свої сили спробує PARFENIUK, відомий, зокрема, хітом "Провела екскурсію", співачка SKYLERR, відома піснею "Вечорниці", YAKTAK, автор хіта "Уночі" та багато інших.

Список учасників лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2024" має такий вигляд:

"Євробачення-2024": учасники лонглиста нацвідбору на конкурс

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

На наступному етапі з 20 учасників лонглиста оберуть лише 10 фіналістів, які й поборяться за право представити Україну на міжнародній музичній першості. Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування – учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал.

Нагадаємо, що "Євробачення-2024" відбудеться у місті Мальме, Швеція. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а грандфінал – 11 травня.

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