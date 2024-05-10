Другий півфінал "Євробачення-2024" у фото: "стриптиз" від іспанців та скандал довкола Ізраїлю

Щойно, у Мальме, Швеція, відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Нарешті стало відомо, хто ж потрапив до грандіозного фіналу. Так, у суботу, 11 травня, на сцену Malmö Arena знову вийдуть Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Тим не менш, усі конкурсанти неабияк дивували своїми конкурсними номерами і тішили єврофанів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися на найяскравіші виступи учасників у фото, а також пригадати, чим вони дивували.

Першою на сцену конкурсу вийшла представниця Мальти 25-річна Сара Боннічі. Вона виконала трек Loop. Особливо глядачам запам'яталося вбрання виконавиці. Мабуть, Сара вирішила брати відвертим боді та запальними танцями. Особливо здивували її екстремальні трюки – сальто із зав'язаними очима.

Мальта на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Мальта на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Наступною запам'ятався номер Греції. Країну цьогоріч представляла 37-річна співачка Маріна Сатті з піснею Zari. Запам'ятався чудово приспів композиції. Окрім того, номер був доволі молодіжний та починався з Instagram-stories.

Представниця Греції на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Греція на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Також увагою варто відмітити учасника від Швейцарії - Nemo, який представляв країну з піснею The Code. Небінарний представник здивував своїм номером у спідниці та шубі. Вокал заслуговує окремою уваги, адже артист просто приголомшив оперним співом.

Nemo на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Nemo на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Nemo на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Австрію представляла співачка Kaleen. На сцені "Євробачення-2024" вона виконала трек We Will Rave. Рейв виконавиці вдалося влаштувати. Глядачі оцінили її номер та подарували путівку до фіналу.

Представниця Австрії на "Євробаченні-2024" / Фото: eurovision.tv

Австрія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Співачка з Вірменії на сцені конкурсу виконала трек Jako. Виконавиця продемонструвала вірменський колорит. Звісно, разом із бендом картинка була цілісною та добре запам'яталася.

Вірменія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Вірменія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Особливою увагою варто відмітити Сан-Марино. Хоч співачці Megara не вдалося потрапити до фіналу, але її виступ однозначно запам’ятається. Вона влаштувала справжнє фрік-шоу у рожевих та чорних кольорах. На сцені були помітні рок та електро мотиви. Та, на жаль, глядачів цим не вдалося підкорити.

Представниця Сан-Марино на "Євробаченні-2024" / Фото: eurovision.tv

Сан-Марино на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Норвегії вкотре вдалося здивувати. Країну представляв гурт Gåte з піснею Ulveham. У номері виднілися скандинавські мотиви. Вокал у солістки бенду дійсно потужний. Окрім того, гурт здивував гроулом. Так, на сцені "Євробачення-2024" залунав екстремальний вокал.

Учасники "Євробачення-2024" / Фото: Associated Press

Свій номер також показала Іспанія. У фіналі вони дивуватимуть "стриптизом" та відвертими танцями.

Іспанія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

А от довкола Ізраїлю розгорівся скандал. Еден Голан не надто схвально прийняла публіка. Якщо половина зали її підтримувала, то інша – освистувала. До слова, у Мальме 9 травня було чимало протестів проти Ізраїлю, які проводили палестинці.

Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію. Тож, як минув другий півфінал "Євробачення-2024" ви можете детально ознайомитися у нашому матеріалі.

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