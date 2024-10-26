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Другий сезон серіалу "Встигнути до 30" з'явиться на Netflix

Другий сезон серіалу "Встигнути до 30" з'явиться на Netflix

Серіал "Встигнути до 30"

Нові серії виходитимуть на платформі одразу після їх показу на ТЕТ.

Продовження серіалу "Встигнути до 30" скоро транслюватиметься на Netflix.

Перегляд нових серій з Дар’єю Петрожицькою, Анною Кошмал, Анастасією Остреїновою та Дмитром Вівчарюком у головних ролях буде доступний з 18 листопада. Кожен епізод з’являтиметься на платформі одразу після ефіру.

Перший сезон комедійного серіалу "Встигнути до 30" з’явився на Netflix у вересні цього року і став справжнім хітом. Він розповідає про молодих оптимістів, які прагнуть реалізуватися до того, як перетворяться на нудних прагматичних дорослих. У центрі сюжету випадкове знайомство трьох кардинально різних дівчат – кокетки Іри з ювелірного салону, кар’єристки Саші та провінціалки Люби. Під час зустрічі вони з’ясовують, що день народження в них в один день, і всім їм по 29 років. Героїні сприймають це за знак долі й вирішують втілити свої найсміливіші мрії до 30. Іра – вийти заміж, Саша – відчути смак справжнього життя, а Люба – відновити батьківське кафе. У бурхливу святкову ніч іменинниці опинилися на порозі квартири легковажного веселуна Фіми, безповоротно вплутавши його у свій челендж до 30.

Серіал
Серіал "Встигнути до 30"

У другому сезоні комедійного серіалу "Встигнути до 30" дівчата залишаться вірними своїм цілям і відчайдушно досягатимуть задуманого до тридцятирічного рубежу. Іра нарешті зустріне чоловіка мрії й не одного, Саша зрозуміє, чого насправді хоче від життя, але постане перед непростим вибором – мрія чи стосунки. А Люба заробить грошей і неочікувано зблизиться з Фімою. Він, до речі, також обзаведеться метою – започаткує з Любою спільний бізнес та спробує закріпитися в її серці якнайдовше.

У продовженні серіалу до головного касту акторів приєднають українські зірки – Артур Логай, Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Костянтин Октябрський, Наталя Бабенко, Віталіна Біблів та багато інших.

"Встигнути до 30. Другий сезон" знову відзначиться не тільки новими зірковими обличчями та комедійними перипетіями, а й захопливими історіями справжнього кохання. Дивіться довгоочікувану прем'єру на Netflix і телеканалі ТЕТ вже 18 листопада, з понеділка по четвер, о 22:00.

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