Другий сезон серіалу "Встигнути до 30" з'явиться на Netflix

Продовження серіалу "Встигнути до 30" скоро транслюватиметься на Netflix.

Перегляд нових серій з Дар’єю Петрожицькою, Анною Кошмал, Анастасією Остреїновою та Дмитром Вівчарюком у головних ролях буде доступний з 18 листопада. Кожен епізод з’являтиметься на платформі одразу після ефіру.

Перший сезон комедійного серіалу "Встигнути до 30" з’явився на Netflix у вересні цього року і став справжнім хітом. Він розповідає про молодих оптимістів, які прагнуть реалізуватися до того, як перетворяться на нудних прагматичних дорослих. У центрі сюжету випадкове знайомство трьох кардинально різних дівчат – кокетки Іри з ювелірного салону, кар’єристки Саші та провінціалки Люби. Під час зустрічі вони з’ясовують, що день народження в них в один день, і всім їм по 29 років. Героїні сприймають це за знак долі й вирішують втілити свої найсміливіші мрії до 30. Іра – вийти заміж, Саша – відчути смак справжнього життя, а Люба – відновити батьківське кафе. У бурхливу святкову ніч іменинниці опинилися на порозі квартири легковажного веселуна Фіми, безповоротно вплутавши його у свій челендж до 30.

Серіал "Встигнути до 30"

У другому сезоні комедійного серіалу "Встигнути до 30" дівчата залишаться вірними своїм цілям і відчайдушно досягатимуть задуманого до тридцятирічного рубежу. Іра нарешті зустріне чоловіка мрії й не одного, Саша зрозуміє, чого насправді хоче від життя, але постане перед непростим вибором – мрія чи стосунки. А Люба заробить грошей і неочікувано зблизиться з Фімою. Він, до речі, також обзаведеться метою – започаткує з Любою спільний бізнес та спробує закріпитися в її серці якнайдовше.

У продовженні серіалу до головного касту акторів приєднають українські зірки – Артур Логай, Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Костянтин Октябрський, Наталя Бабенко, Віталіна Біблів та багато інших.

"Встигнути до 30. Другий сезон" знову відзначиться не тільки новими зірковими обличчями та комедійними перипетіями, а й захопливими історіями справжнього кохання. Дивіться довгоочікувану прем'єру на Netflix і телеканалі ТЕТ вже 18 листопада, з понеділка по четвер, о 22:00.

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