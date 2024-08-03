Другий сезон серіалу "Встигнути до 30": телеканал ТЕТ знімає продовження комедії

Телеканал ТЕТ продовжив знімання нашумілого серіалу "Встигнути до 30".

Так, другий сезон комедії про пригоди четвірки головних героїв покажуть вже восени. Тому Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал, Анастасія Остреїнова та Дмитро Вівчарюк вже приступили до знімань серіалу.

У новому сезоні головні герої залишаються вірними своїй меті – встигнути втілити в життя найзаповітніші мрії до свого 30-річчя. Іра з ювелірного салону, яку зіграла Дар'я Петрожицька, нарешті зустріне гідних претендентів на своє серце, але все ж вагатиметься з омріяним "так". Анна Кошмал і її персонаж Саша, яка кинула кар'єру задля авантюрних вчинків і розваг, спробує віднайти своє справжнє покликання та справу всього життя. Героїня Анастасії Остреїнової Люба й далі натхненно підкорюватиме столицю, щоб заробити грошей і відновити батьківське кафе. У гонитві за капіталом їй навіть доведеться започаткувати власний бізнес у Києві. Як не дивно, підтримувати Любу на цьому шляху буде не хто інший, як Фіма. Однокласник Іри й легковажний веселун, який відчинив дівчатам двері своєї квартири. Зіграв його Дмитро Вівчарюк – актор театру та кіно, а також волонтер.

Серіал "Встигнути до 30"

До того ж у перший знімальний день Дмитро Вівчарюк разом з Дар'єю Петрожицькою запустив благодійну ініціативу. Зокрема, серед тих, хто задонатить на його збір, він розіграє можливість потрапити на майданчик і поспілкуватися з акторами другого сезону "Встигнути до 30". У результаті зібрані гроші будуть спрямовані на закупівлю РЕБів, старлінків, дронів та генераторів для кількох батальйонів і бригад.

Тож, не пропустіть прем'єру другого сезону комедійного серіалу "Встигнути до 30" вже цієї осені на ТЕТ.

Серіал "Встигнути до 30"

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