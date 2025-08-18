Друг Нати Лайм розповів шокувальні факти про її смерть: "Вона здавалася такою життєрадісною"

Ната Лайм

Друг української блогерки Нати Лайм, вона ж Наталія Любаренко, яка загинула в Дубаї, прокоментував смерть подруги і розповів про її стан.

У розмові з Фокусом, Євген Білозеров поділився, що однією з причин трагедії могла стати депресія, з якою Наталія тривалий час боролася і навіть працювала з психологом.

За словами друга Нати Лайм, вона страждала від психічного розладу задовго до загибелі.

«Вона здавалася такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії», — зізнається Євген.

Про стан дівчини розповів її чоловік вже після трагічного випадку. Також він повідомив, що вона неодноразово виїжджала за кордон, бо не почувалася у безпеці, проте постійно поверталася до Києва.

Наталію Любаренко поховали в Україні. Дітей у дівчини не було.

Ната Лайм: що відомо

Українська блогерка Наталія Любаренко, більш відома під псевдонімом Ната Лайм, трагічно загинула у Дубаї, випавши з балкона. Їй був 31 рік.

Свого часу її відео на YouTube та Instagram збирали мільйони переглядів, здебільшого серед підліткової аудиторії. Однак 2021 року вона оголосила про паузу і відтоді уникала публічності.

Про смерть блогерки тривалий час знали лише близькі та родина, офіційно про це не повідомляли до останнього. Проте після того, як у Мережі з’явилися фото могили блогерки, Євген першим оприлюднив підтвердження.

