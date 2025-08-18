ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Друг Нати Лайм розповів шокувальні факти про її смерть: "Вона здавалася такою життєрадісною"

Блогерка тривалий час страждала від депресії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ната Лайм

Ната Лайм

Друг української блогерки Нати Лайм, вона ж Наталія Любаренко, яка загинула в Дубаї, прокоментував смерть подруги і розповів про її стан.

У розмові з Фокусом, Євген Білозеров поділився, що однією з причин трагедії могла стати депресія, з якою Наталія тривалий час боролася і навіть працювала з психологом.

За словами друга Нати Лайм, вона страждала від психічного розладу задовго до загибелі.

«Вона здавалася такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії», — зізнається Євген.

Про стан дівчини розповів її чоловік вже після трагічного випадку. Також він повідомив, що вона неодноразово виїжджала за кордон, бо не почувалася у безпеці, проте постійно поверталася до Києва.

Наталію Любаренко поховали в Україні. Дітей у дівчини не було.

Ната Лайм

Ната Лайм

Ната Лайм: що відомо

Українська блогерка Наталія Любаренко, більш відома під псевдонімом Ната Лайм, трагічно загинула у Дубаї, випавши з балкона. Їй був 31 рік.

Свого часу її відео на YouTube та Instagram збирали мільйони переглядів, здебільшого серед підліткової аудиторії. Однак 2021 року вона оголосила про паузу і відтоді уникала публічності.

Про смерть блогерки тривалий час знали лише близькі та родина, офіційно про це не повідомляли до останнього. Проте після того, як у Мережі з’явилися фото могили блогерки, Євген першим оприлюднив підтвердження.

Нагадаємо, 17 серпня помер зірка "Супермена" - актор Теренс Стемп. На момент смерті акторові було 87 років.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie