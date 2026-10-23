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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Друг Путіна Жерар Депардьє продав квартиру в Росії та переказав гроші на ЗСУ — кінопродюсер

Схоже, хоч Жерар Депардьє і захоплюється російською культурою, але до війни у нього категоричне ставлення.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Жерар Депардьє

Жерар Депардьє / © Associated Press

Скандальний французький актор Жерар Депардьє продав квартиру в Росії та переказав кошти на потреби ЗСУ.

Принаймні, саме так стверджує кінознавець, критик і продюсер Андрій Халпахчі в інтерв’ю Oboz.ua. Так, Жерар Депардьє обзавівся нерухомістю в РФ після 2013 року, коли отримав російське громадянство. Однак кінопродюсер стверджує, що актор позбувся квартири. Сталося це після початку повномасштабної війни в Україні, яку у лютому 2022 року розв’язала Росія. Ба більше, Андрій Халпахчі запевняє, що артист виручені кошти з продажу переказав на потреби ЗСУ. Видання поцікавилось у продюсера, звідки ж він дізнався цю інформацію. На що Халпахчі відповів, що «від друзів Жерара Депардьє».

«Жерар Депардьє — дуже специфічна особистість. Безумовно, це і величезна зірка, фантастичний і чудовий актор, але іноді поводиться ну як дитина. Усі пам’ятають його дружбу з Путіним, через яку сьогодні він став для багатьох персоною нон ґрата. Але, з іншого боку, ніхто в нас не знає, що він продав свою квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ», — стверджує кінопродюсер.

Жерар Депардьє / © Associated Press

Жерар Депардьє / © Associated Press

Яка позиція у Жерара Депардьє щодо Росії та війни в Україні

Жерар Депардьє славився своєю любов’ю до Росії. Французький актор у січні 2013 року отримав російське громадянство. При цьому паспорт йому вручив особисто кремлівський диктатор. Тим часом актор публічно захоплювався кремлівським диктатором, називав його «сильним лідером» та своїм другом.

А от щодо України, то у Жерара Депардьє була доволі неоднозначна позиція. Річ у тім, що він називав країну «частиною РФ». За таке скандальне висловлювання 2015 року його внесли до чорного списку Міністерства культури та на п’ять років заборонили в’їзд до України.

З початком повномасштабного вторгнення риторика французького актора почала змінюватися. Він продовжував захоплюватися російською культурою, але війну назвав «великою нісенітницею». А навесні 2025 року Жерар Депардьє принизив росіян. Він видав, що в нього «російська натура», а проявляється вона через «пияцтво» та «вульгарну поведінку».

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта Єфима Старцева. Зірка серіалу «Ментівські війни» поплатився життям за вторгнення в Україну.

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