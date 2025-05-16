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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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305
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Другий півфінал "Євробачення-2025" у фото: плагіат в України та політ Фінляндії над сценою

Пропонуємо пригадати найяскравіші виступи учасників другого півфіналу "Євробачення-2025".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Фінляндія на "Євробаченні-2025"

Фінляндія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Щойно у швейцарському місті Базель відгримів другий півфінал "Євробачення-2025".

Єврофани нарешті дізналися, хто ж у суботу, 17 травня, вийде знову на арену Санкт-Якобсгалле та позмагається за кришталевий кубок. Квиток до гранд-фіналу вибороли Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

Фіналісти вже готуються до останнього туру "Євробачення-2025". Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися у фото, чим дивували учасники другого півфіналу. Зокрема, артисти експериментували, тішили різноманітною хореографією і, звичайно ж, вокальними вміннями.

Першим на сцену вийшов представник Австралії. Від країни на "Євробаченні-2025" виступив Go-Jo з піснею Milkshake Man. Виконавець своїм номером занурив в атмосферу 80-х років. Родзинкою шоу став велитенський блендер, довкола якого танцювали дівчата в сексі-вбранні. До речі, сам Go-Jo теж здивував відмінною фізичною формою, коли влаштував стриптиз просто на сцені. Утім, до фіналу артистові не вдалося пройти.

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Австралія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

А от представник Вірменії - Parg﻿ – вийшов на сцену одразу топлес. Ба більше, він ще й вимазався чорним гримом, що було схоже на бруд. Артист влаштував рок-шоу з піротехнікою. Він дивував не лише вокальними даними, а й спортивними, адже практично весь виступ пробігав на сцені.

Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Тим часом представницю Греції – Клавдію – запідозрили в плагіаті. Річ у тім, що її номер був неабияк схожий на той, який торік був в alyona alyona & Jerry Heil. Клавдія на початку виступу теж виходила ніби з води. Також на екрані показували вогні, а учасниця тим часом співала на скелі, що торік робила й Jerry Heil.

Греція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Греція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Греція на "Євробаченні-2025"

Греція на "Євробаченні-2025"

Запам'ятався глядачам і виступ Грузії. Зокрема, поки артистка співала, номер доповнювали танцівники. Вони були одягнені в традиційне грузинське вбрання та демонстрували народні танці.

Грузія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Грузія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Грузія на "Євробаченні-2025"

Грузія на "Євробаченні-2025"

А от представниця Люксембургу вирішила дивувати казковою атмосферою. Співачка Лора Торн виступала ніби в ляльковому будинку, а себе ж тим часом уявляла лялькою.

Люксембург на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Люксембург на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Люксембург на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Люксембург на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

А от Фінляндія взагалі політала на сценою. Представниця країни – співачка Еріка Вікман – зробила це на велетенському мікрофоні, з якого потім запалив феєрверк.

Фінляндія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Фінляндія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Фінляндія на "Євробаченні-2025"

Фінляндія на "Євробаченні-2025"

А от виступ Франції запам'ятався особливо прибиральникам та ведучим. Річ у тім, що співачка Луан під час свого номера використовувала пісок як реквізит. Після її виступу потім довелося прибирати навіть ведучим, які ходили сценою з пилососом.

Франція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Франція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Франція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Франція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку другого півфіналу "Євробачення-2025". У нашому матеріалі можете подивитися, яким був конкурс.

Дата публікації
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