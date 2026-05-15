Другий півфінал "Євробачення-2026" у фото: емоційний виступ України і спокусливі танці Кіпру

Українська делегація на «Євробаченні-2026» / © Associated Press

У Відні, Австрія, відгримів другий півфінал «Євробачення-2026», який остаточно сформував склад гранд-фіналу ювілейного 70-го конкурсу.

Вечір вийшов максимально контрастним і емоційним. Так, на одній сцені поєдналися інтимні балади, експериментальний поп, провокативні танцювальні номери та масштабні постановки зі спецефектами, які тримали напругу до останньої секунди.

До фіналу пройшли 10 з 15 країн, і кожна з них по-своєму вразила публіку. Особливу увагу цього вечора традиційно привернула Україна. Наш номер став одним із найбільш емоційних і чуттєвих. LELÉKA з піснею «Ridnym» довела до мурах присутністю на сцені бандури, світловою драматургією, декораціями та авжеж сильним вокалом. Номер дав сповна відчути щирість та світло української душі на великій сцені Європи.

LELÉKA / © Associated Press

А ось відкривала список фіналістів Болгарія, виконавиця DARA та піснею «Bangaranga», яка одразу задала шалений темп вечора завдяки вибуховій енергії та танцювальному драйву. Далі свій шлях у фінал проклала Румунія, де Alexandra Căpitănescu у «Choke Me» представила темну, емоційно насичену постановку зі світловими ланцюгами, вогнем і драматичним вокалом. Після цього до фіналістів приєднався і Кіпр з Antigoni, яка з треком «JALLA» принесла на сцену максимально сміливу, клубну естетику з танцями на столі та провокаційною подачею.

Емоційний спектр продовжила Албанія з Alis та баладою «Nân», яка стала однією з найтихіших, але найсильніших емоційних кульмінацій вечора. Пісня про маму, розлуку і любов, підсилена димом і мінімалістичною сценографією, буквально нагадала про найважливіше. Після цього контрастно виринула Австралія з Delta Goodrem, яка у «Eclipse» поєднала місячну атмосферу, фортепіано та потужний вокальний фінал, створивши кінематографічний ефект.

Абсолютно інший настрій принесла Велика Британія з Look Mum No Computer — їхня пісня «Eins, Zwei, Drei» перетворила арену на електронний карнавал із танцівниками в масках волохатих комп’ютерів, де зал буквально почав рухатися в унісон із артистом. А ось Швейцарія з Veronica Fusaro, яка у «Alice» поєднала альтернативний поп, соціальний меседж і живу гітару, додавши вечору більш серйозного звучання.

Не менш атмосферним став виступ Чехії з босоногим Daniel Zizka, який взаємодіяв із дзеркальними плитами, розкриваючи драматургію своєї пісні «Crossroads». Лірикою зачарував і Люксембург з Eva Marija та її «Mother Nature» — ніжна казкова постановка буквально перенесла кожного у безтурботний світ без лиха.

Далі енергію знову підхопила Вірменія з Simon, чий «Paloma Rumba» перетворив сцену на вибух танцю, який почався в декорації у формі ліфту. Також виступила Франція з Monroe, яка у «Regarde!» поєднала одразу декілька вокальних жанрів.

Фінальний блок відкрила Мальта з Aidan та «Bella», де романтична поп-балада поступово перетворилася на емоційний виступ із сильним вокальним акцентом. Її змінила Данія з Søren Torpegaard Lund, який у «Før Vi Går Hjem» представив театральну баладу з кубічною конструкцією і драматичним світлом, а завершила цей марафон Норвегія з Jonas Lovv, чий «YA YA YA» став вибуховим фінальним акордом із червоним світлом та максимально спокусливою енергетикою перед голосуванням.

