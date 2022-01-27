Дружина MONATIK у купальнику показала пристрасні поцілунки з чоловіком та парні тату

Дружина MONATIK у купальнику показала пристрасні поцілунки з чоловіком та парні тату

Родина відпочиває на Мальдівах.

Український мультиартист Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною та синами насолоджуються відпочинком на сонячних Мальдівах.

Звідти кохана зірки активно ділиться світлинами їхнього дозвілля. Родина разом гуляє островом, катається на велосипедах, досліджує місцеву флору і фауну та загалом гарно проводить час.

Окрім того, не забувають Ірина і Дмитро про романтику. Так у фотоблогу дружина виконавця поділилася пікантним кадром – на ньому подружжя злилося у пристрасному поцілунку на тлі океану. "Кохання обов'язково врятує світ. Amore mio MONATIK", - підписала кадр Ірина.

Також на знімку помітні й парні татуювання закоханиху вигляді знаку нескінченності.

instagram.com/irinamonatik

Своєю чергою, підписники сторінки обраниці музиканта не стримали емоцій і завалили пару компліментами: "захоплююсь! Нехай це триває вічно", "чудова пара! Люблю ваше кохання!", "обожнюю! Приклад для багатьох", "неймовірні та прекрасні! Дякую вам за натхнення".

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